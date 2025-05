Espedito d' Antò | Per la prima volta nella storia le cose saranno più intelligenti degli esseri viventi

Per la prima volta nella storia, l'intelligenza artificiale supera l'intelligenza umana. È stato inaugurato un convegno sull'Intelligenza Artificiale nella prestigiosa sala Koch del Senato, voluto dal Sen. Lucio Malan e moderato da Espedito D'Antò. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e relatori di alto profilo, mettendo a fuoco le sfide e le opportunità dell’era digitale.

È stato presentato nella prestigiosa sala Koch al Senato della Repubblica il convegno sull'Intelligenza Artificiale su iniziativa del Sen. Lucio Malan Presidente del gruppo FDI Senato, moderato dal napoletano Espedito D'Antò, Presidente del Polo Abilità Digitali e con la presenza di relatori.

