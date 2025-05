Esce di strada su via Epitaffio e finisce in un fosso

Oggi pomeriggio, lunedì 12 maggio, un incidente stradale ha avuto luogo su via Epitaffio, alle porte di Latina. Un'utilitaria, una Ford Ka, ha sbandato e finito in un fosso. Il conducente, un uomo di circa 50 anni, ha riportato ferite; le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale su via Epitaffio nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, alle porte di Latina. Il sinistro si è verificato dopo le 14 e ha coinvolto un'utilitaria, una Ford Ka, che viaggiava in direzione del centro cittadino. Il conducente alla guida del veicolo, un uomo di circa 50 anni, ha.

