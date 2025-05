Esami di Maturità 2025 | modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari In aggiornamento

In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) stanno aggiornando i modelli di richiesta di Messa A Disposizione (MAD) per garantire la sostituzione di presidenti e commissari assenti. Scopri gli avvisi regionali e le modalità per la gestione delle assenze durante le prove d'esame.

In vista degli Esami di Maturità2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) hanno attivato le procedure per la gestione delle sostituzioni di presidenti e commissari eventualmente assenti attraverso le MAD. Ecco gli avvisi regionali. Esami di Maturità2025: cos’è la domanda MAD per la sostituzione di presidenti e commissari Per garantire la regolare organizzazione delle . Esami di Maturità2025: modelli MAD per sostituzionepresidenti e commissari In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

