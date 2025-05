eredità agnelli gli elkann pensano al patteggiamento della pena la possibile mossa per chiudere la vicenda

La vicenda legata all'eredità Agnelli si arricchisce di nuovi sviluppi. Secondo Il Fatto Quotidiano, gli Elkann - John, Lapo e Ginevra - starebbero considerando la possibilità di un patteggiamento per risolvere la questione. Questa mossa potrebbe rivelarsi cruciale per chiudere la controversia che coinvolge la storica famiglia.

EreditàAgnelli, gli Elkannpensano al “patteggiamento”: gli ultimi aggiornamenti sulla vicendaSecondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, tutti gli indagati per l’EreditàAgnelli (John, Lapo e Ginevra Elkann) starebbero valutando l’ipotesi di aprire un confronto con l’Agenzia delle Entrate italiana per un accordo sul pagamento dei 74,8 milioni.In caso di accordo col fisco italiano, si aprirebbe così una trattativa tra indagati e la Procura per trovare soluzioni definitorie dell’inchiesta. Una possibilità che il Codice di procedura penale prevede con i “riti alternativi” al processo: come la “messa alla prova” (estingue il reato) e il “patteggiamentodellapena”. Gli Elkann vogliono chiudere la vicenda in fretta ed in particolare John, l’ad di Exor (holding che controlla anche la Juventus e le quote di maggioranza del club bianconero). 🔗Leggi su Juventusnews24.com