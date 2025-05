Eravamo in una relazione a quattro La vip annulla il matrimonio dopo l’assurda scoperta sul compagno VIDEO

separarsi. In un racconto carico di emozioni, la protagonista ha svelato al pubblico i retroscena di una relazione che sembrava idilliaca, rivelando inaspettate verità e delusioni. La sua testimonianza ha scosso non solo i fan, ma anche il mondo dello spettacolo, aprendo il dibattito su amore, fiducia e tradimenti. La storia d'amore è finita, ma i riflessi delle sue confessioni continuano a far discutere.

News Tv. Sembrava la favola perfetta, e invece si è trasformata in una delle rotture più chiacchierate del momento. La showgirl italiana, ospite di Verissimo, ha annunciato in lacrime la fine della sua storia con il compagno Gianmarco, l’uomo che avrebbe dovuto sposare a luglio. Dietro l’addio, una serie di bugie, triangoli amorosi e scoperte sconcertanti che hanno costretto la showgirl ad annullare il matrimonio. Ecco cosa ha raccontato in diretta tv.Leggi anche: “Grande Fratello”, spunta il nome della prima concorrente: di chi si trattaLeggi anche: Luciana Littizzetto a ruota libera su Papa Prevost: esagera da Fazio (VIDEO)Una favola interrotta: “Ho investito due anni della mia vita”Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 11 maggio 2025, Paola Caruso ha rivelato di aver messo fine alla sua relazione con Gianmarco, annunciando anche l’annullamento delle nozze previste per luglio. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Eravamo in una relazione a quattro”. La vip annulla il matrimonio dopo l’assurda scoperta sul compagno (VIDEO)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Paola Caruso ha annunciato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, suo compagno da circa due anni: "Ho scoperto cose che mi hanno lasciato basita. Eravamo in una relazione a quattro e io non lo sapevo".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Verissimo, Paola Caruso ha annullato le nozze: “Eravamo in una relazione a quattro” - Paola Caruso ha rilasciato una sconvolgente intervista a Verissimo, durante la puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl, infatti, ha svelato di aver annullato le nozze con il compagno Gianmarco, perché ha scoperto delle bugie e dei rapporti a lei nascosti, che non ha potuto ignorare.Paola Caruso, l’annullamento delle nozzePaola Caruso è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nel corso della puntata dell’11 maggio 2025. 🔗Leggi su dilei.it

Paola Caruso a “Verissimo”: “Ho annullato il matrimonio. Eravamo in una storia a quattro” - Paola Caruso, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, rivela di aver annullato il suo matrimonio. La showgirl svela anche i […]Continua a leggere Paola Caruso a “Verissimo”: “Ho annullato il matrimonio. Eravamo in una storia a quattro” su Perizona.it 🔗Leggi su perizona.it

Paola Caruso: Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro; Paola Caruso choc a Verissimo: “Non sposo più Gianmarco, eravamo quattro in una relazione”; Verissimo, Paola Caruso ha annullato le nozze: “Eravamo in una relazione a quattro”; Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello si sono lasciati: Credevo di aver provato tutto il peggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paola Caruso, nozze annullate: “Non eravamo soli in quella relazione” - L’attrice, infatti, ha annunciato ufficialmente l’ annullamento del matrimonio con Gianmarco, con cui avrebbe dovuto convolare a nozze a luglio. La rivelazione è arrivato durante la puntata di ... 🔗msn.com

Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Paola Caruso ha annunciato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, suo compagno da circa due ... 🔗fanpage.it

Verissimo, Paola Caruso ha annullato le nozze: “Eravamo in una relazione a quattro” - Paola Caruso si è raccontata a Verissimo, nella puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl ha rivelato di aver deciso di annullare le nozze ... 🔗dilei.it