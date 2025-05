Equitazione Piazza di Siena si è rifatta il look | in gara tutte le stelle

Piazza di Siena si rinnova in vista della 92esima edizione (21-25 maggio) di uno dei più prestigiosi eventi di equitazione al mondo. Sotto i maestosi pini di Villa Borghese, si sfideranno le migliori stelle del settore, scrivendo un nuovo capitolo nella storica tradizione di questa manifestazione che celebra quasi un secolo di competizioni eccezionali.

Inizia a mettersi in moto la macchina di Piazza di Siena, con la 92esima edizione (21-25 maggio) dello storico evento che in quasi un secolo di vita ha visto gareggiare, sotto i secolari pini di Villa Borghese, i più grandi campioni italiani e stranieri della storia dell'Equitazione. In tempi recenti una straordinaria operazione di restauro non solo del campo di gara (ripristino del terreno in erba dopo anni di fondo in sabbia), ma anche del suggestivo contorno monumentale, hanno riportato l'evento sportivo nel suo ambiente d'elezione, valorizzando al contempo sia sport che patrimonio storico, culturale e paesaggistico del sito il quale, va ricordato, è un parco pubblico e come tale aperto alla cittadinanza. E difatti l'ingresso al pubblico rimane aperto e gratuito durante tutte le giornate di gara.

