Empoli | infortuni e assenze frenano la squadra di D' Aversa

...corso della stagione. Analizzare i numeri e le prestazioni non basta; è fondamentale prendere in considerazione le dinamiche interne, le scelte tattiche e le difficoltà incontrate. Solo così possiamo comprendere appieno le ragioni dietro una classifica che, sebbene rispecchi la realtà, nasconde sfumature importanti per il futuro della squadra. Approfondiamo, quindi, le cause di questa crisi e le strade da percorrere per la rinascita.

È semplicistico osservare una classifica traendo delle conclusioni affrettate. Di questi tempi si è sentito molto e discusso tanto. Si è sempre cercato di giustificare le assenze, di non trovare alibi e di non cercare scuse. Ma la verità – che si ha di fronte agli occhi – ci dice altro, mostrandoci con fatti e concretezza una delle principali cause per cui l’Empoli abbia faticato così tanto nel girone di ritorno: gli infortuni e le assenze. Una squadra, quella di D’Aversa, che per la maggior parte del campionato è dovuta scendere in campo con alternative, con giocatori posizionati in ruoli diversi rispetto alle proprie caratteristiche e con interpreti che hanno dovuto macinare minuti su minuti per sopperire alle assenze.assenze che hanno portato via per molto tempo giocatori fondamentali, importanti, cruciali per l’economia della rosa. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: infortuni e assenze frenano la squadra di D'Aversa

Infortuni gravi, in un colpo solo l’Empoli perde Kouamè, Maleh e Zurkowski - EMPOLI – Piove sul bagnato in casa Empoli, sul quale piovono in serie infortuni rilevanti proprio nel momento del rush finale per la salvezza. Sono tre i giocatori per il quale è finita la stagione dopo che ieri (8 aprile) si sono sottoposti ad intervento chirurgico: Christian Kouamé, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski.Christian Kouamé è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Empoli-Lazio: rebus centrocampo per D'Aversa tra squalifiche e infortuni - di Simone CioniRebus centrocampo per D’Aversa in vista della sfida di domani alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Lazio. Date le squalifiche di Grassi ed Henderson, infatti, l’unico centrocampista di ruolo utilizzabile è Anjorin. L’inglese, come Kovalenko che in quella posizione ha giocato entrambe le sfide di semifinale di Coppa Italia contro Bologna, deve però essere gestito dopo il recente rientro dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Infortuni Empoli, bruttissimo ko per un pilastro azzurro. Allarme per D’Aversa! Ecco il comunicato - Infortuni Empoli, nuovo ko per la squadra di Roberto D’Aversa. Ecco il comunicato ufficiale della squadra azzurra Brutte notizie in ottica infortuni in casa Empoli: si ferma infatti Marco Silvestri. Ecco il comunicato ufficiale dopo gli esami strumentali. IL COMUNICATO Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sul calciatore Marco Silvestri hanno evidenziato […] 🔗Leggi su calcionews24.com

