Empoli il riscatto di Esposito passa dalla salvezza | ma oggi resta in bilico

L’Empoli punta a riscattare Sebastiano Esposito dall’Inter, ma il destino dell’operazione è appeso a un filo. La salvezza in Serie A diventa cruciale: solo con la permanenza nella categoria, il club potrà concretizzare il suo interesse per l’attaccante, attualmente in prestito. La stagione in corso si rivela quindi decisiva.

L'Empoli ha manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto per Sebastiano Esposito, attualmente in prestito dall'Inter. La decisione finale è strettamente legata all'esito della stagione: la permanenza in Serie A sarà determinante per concretizzare l'operazione.DIRITTO DI riscatto – L'Empoli è intenzionato a riscattare Sebastiano Esposito per una cifra fissata a 5 milioni di euro. La società toscana ha già comunicato la propria volontà all'Inter, ma tutto dipenderà dallasalvezza dei toscani. Esposito ha disputato una stagione positiva con la maglia dell'Empoli, realizzando otto gol e fornendo un assist. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha trovato continuità e spazio sotto la guida di Roberto D'Aversa, diventando un punto di riferimento nel reparto offensivo.

