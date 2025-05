Emissione urgente NoiPA 13 maggio 2025 | chiarimenti sui destinatari dei pagamenti straordinari

Il 13 maggio 2025, il sistema NoiPA avvierà un'emissione urgente di stipendi, finalizzata a risolvere problematiche come debiti, errori e incongruenze per il personale della Pubblica Amministrazione. Questo intervento straordinario non rappresenta un’erogazione ordinaria, ma un supporto mirato ai destinatari colpiti da situazioni specifiche.

Il 13 maggio 2025 il sistema NoiPA darà avvio a un'Emissione urgente di stipendi, mirata a risolvere situazioni specifiche relative a debiti, errori e incongruenze per il personale della Pubblica Amministrazione. Non si tratta di un'erogazione ordinaria, ma di un intervento straordinario destinato a gestire segnalazioni individuali.

