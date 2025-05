Emiliano Pattarello | stagione da protagonista con l' Arezzo e futuro incerto tra serie B e rinnovo

Emiliano Pattarello, vincitore del Cavallino d’oro e della Perla Amaranto, ha chiuso una stagione straordinaria con 20 gol, molti dei quali decisivi. Considerato il

Vincitore del Cavallino d’oro, vincitore della Perla Amaranto, autore di ben 20 gol di cui molti decisivi e non solo dal dischetto. Ecco, in estrema sintesi, la stagione che sta per andare in archivio di EmilianoPattarello. Il "diez" è diventato sempre più l’uomo decisivo in casa Arezzo. Punto fermo con Indiani nel salto in serie C, autore di una stagione di livello nel ritorno in Lega Pro meritando il rinnovo di contratto per allontanare le insistenti sirene di mercato. Titolarissimo con Troise che lo aveva allenato, ancor più decisivo con Bucchi. Un attaccante esterno che va in doppia cifra con questa semplicità non è cosa da poco e allora ecco i premi a livello personale, la stima di società, staff, l’affetto dei tifosi e ovviamente anche gli estimatori, intesi come club e addetti ai lavori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net