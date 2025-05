Emergenza trasporti in Ciociaria il sindaco di Alatri convoca i colleghi

In seguito alle recenti decisioni della Regione Lazio sul trasporto pubblico locale, la situazione si fa critica in Ciociaria. Il sindaco di Alatri, Cianfrocca, ha convocato i sindaci del nord per discutere le necessarie modifiche e affrontare insieme l'emergenza trasporti che sta interessando il territorio. Le aspettative sono alte e il dialogo si fa urgente.

Dopo le decisioni della Regione Lazio annunciate nei giorni scorsi riguardo le modifiche al trasporto pubblico locale alcuni primi cittadini chiedono che vengano fatte delle modifiche. Il sindaco di Altri Cianfrocca ha chiesto agli altri colleghi del nord della Ciociaria un incontro.Maurizio. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Emergenza trasporti in Ciociaria, il sindaco di Alatri convoca i colleghi

