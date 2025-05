Ematologia bolognese capofila in Italia con 240 pazienti trattati con Car-T

L'Ematologia bolognese si afferma come leader in Italia, trattando 240 pazienti con terapie CAR-T. Riconosciuta a livello nazionale e internazionale, l'eccellenza del Policlinico di Sant'Orsola Irccs, dedicato a Lorenzo e Ariosto Seràgnoli, continua a portare avanti l'eredità dell'illustre ematologo, garantendo cure innovative e di alta qualità per i tumori del sangue.

(Adnkronos) – Eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la cura dei tumori del sangue, l'Ematologiabolognese si riconferma all'avanguardia. L'Istituto del Policlinico di Sant'Orsola Irccs intitolato a 'Lorenzo e Ariosto Seràgnoli' abbraccia la grande eredità dell'ematologo Sante Tura, proseguendo il cammino da lui tracciato, come generatore di ricerca clinica e somministrazione di terapia . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

