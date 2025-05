emanuele graziani e giulia sadocchi vincono il green trail di aisa impianti

Arezzo, 12 maggio 2025 – Una vivace domenica di corsa e spettacolo ha animato San Zeno, presso il termovalorizzatore di Aisa Impianti. Sotto un sole splendente e circondati dal verde, oltre 150 atleti, tra competitivi e non, hanno dato il via alle emozionanti gare dei 11 km, affrontando un percorso variegato che ha messo alla prova le loro abilità e resistenza.

