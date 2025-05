Emanuele e Chamila l' incontro in hotel e la morte | Il marito | Le dissi di stare lontana da quell' uomo

Nel contesto di una storia di violenza e tragedia, il detenuto di Bollate e la barista cingalese di 50 anni si erano incontrati nel luogo di lavoro, un albergo che avrebbe dovuto essere un ambiente sicuro. Tuttavia, il passato oscuro dell'uomo, già colpevole di femminicidio, ha inevitabilmente segnato il drammatico destino di una vita, gettando un'ombra inquietante su questa insospettabile relazione.

Il detenuto di Bollate e la 50enne di origine cingalese che lavorava come barista si erano conosciuti proprio nell'albergo dove entrambi lavoravano. Il marito della vittima sapeva che quell'uomo aveva già commesso un femminicidio

