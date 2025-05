Emanuele De Maria le ultime ore prima del suicidio | come si è nascosto per due giorni? Le domande senza risposta

Emanuele De Maria vive gli ultimi giorni di una tragedia inesorabile: dopo aver ucciso la collega e amante Chamila Wijesuriya e aggredito un altro collega, scompare per due giorni, lasciando dietro di sé domande senza risposta. Domenica, il dramma culmina con il suo suicidio, gettandosi da una terrazza, segnando la fine di un'angosciosa fuga.

