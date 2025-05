Emanuele De Maria la telefonata alla mamma dopo aver ucciso Chamila Wijesuriya | Ho fatto una ca**ata Lei voleva lasciarlo

Emanuele De Maria e la telefonata alla madre: “Ho fatto una caz…a”. Ragazzino sfiorato dalla caduta - Emanuele De Maria, il 35enne morto suicida dopo aver accoltellato un collega ed essere l’ultimo ad aver visto in vita Chamila Wijesuriya, venerdì pomeriggio dopo avere probabilmente lasciato il corpo della donna tra le sterpaglie del parco Nord, si è incamminato verso la metropolitana Bignami di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, prima di salire su un vagone ha telefonato alla madre: “Vi chiedo perdono, ho fatto una cazz…”. 🔗 Leggi su ilfattoquotidiano.it

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano. Ieri De Maria, 35 anni, in carcere per l’omicidio di “Emma” Oumaima Racheb, uccisa in un ex albergo di Castel Volturno, ha accoltellato un collega 50enne, a pochi passi dal posto di lavoro ed è scappato via. 🔗Leggi su open.online