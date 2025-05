emanuele de maria il video choc delle coltellate al collega hani nasr che trova la forza di reagire

Un video choc riprende l'aggressione di Emanuele De Maria nei confronti del collega Hani Nasr, accoltellato al collo in via Napo Torriani, Milano. Le drammatiche immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano una violenza inaudita, mentre Nasr, nonostante la ferita, trova la forza di reagire a questa terribile vicenda accaduta all'alba del 10 maggio.

Milano – Le immagini delle telecamere a circuito chiuso restituiscono una scena di inaudita violenza, quella con cui Emanuele De Maria aggredisce e accoltella al collo il collegaHaniNasr in via Napo Torriani a Milano davanti all’Hotel Berna dove i due lavorano.È sabato mattina, l’alba del 10 maggio: siamo nel mezzo di una delle più brutte e sconvolgenti pagine di cronaca nera che Milano ha vissuto negli ultimi anni. L’epilogo è noto: domenica mattina Emanuele De Maria, detenuto in permesso lavoro, si lancia nel vuoto dal Duomo tra turisti e passanti, togliendosi la vita. Era braccato. Venerdì aveva ucciso con 4 coltellate la 50enne cingalese Chamila Wijesuriya, barista dello stesso albergo. Lo si scoprirà dopo: il suo corpo viene trovato domenica al Parco Nord. Tra venerdì e sabato mattina, una notte da evaso per De Maria, prima di colpire ancora e ridurre in fin di vita Hani Hasr nella seconda sequenza del piano omicida. 🔗Leggi su Ilgiorno.it