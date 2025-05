Emanuele De Maria il filmato dell’aggressione con il coltello al collega davanti all’hotel

Un video inquietante cattura l'aggressione di Emanuele De Maria al collega egiziano Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, avvenuta davanti all'hotel 'Berna' in via Napo Torriani, Milano. L'episodio, avvenuto alle 6:15 del mattino, rivela un dramma personale scaturito da gelosia e conflitti interpersonali, culminando in un attacco violento che ha scosso la comunità.

Sono le ore 6.15 di mattina in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale di Milano, fuori dall’hotel ‘Berna’ quando Emanuele De Maria cerca di uccidere il collega egiziano Hani Fouad Abdelghaffar Nasra “colpevole” di aver detto a Chamila Wijesuriya di interrompere la relazione con il 35enne e stare lontana da lui. Almeno cinque i fendenti, tutti diretti al collo della vittima, che cerca di difendersi con dei pugni. L’uomo di 50 anni, barman della struttura, si salva soltanto grazie a un intervento chirurgico d’urgenza al Niguarda. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emanuele De Maria, il filmato dell’aggressione con il coltello al collega davanti all’hotel

Suicidio in Duomo: la caduta nel vuoto di Emanuele De Maria ripresa da un video - Diverse persone, sulla terrazza della Rinascente, hanno assistito in diretta al gesto estremo. Per pochissimo non sono stati colpiti i passanti ... 🔗milanotoday.it

Emanuele De Maria morto suicida, il VIDEO del salto nel vuoto dal Duomo ripreso dalla terrazza della Rinascente - Ecco il video del salto nel vuoto dal Duomo di Emanuele De Maria, l'evaso morto suicida a Milano dopo aver accoltellato un collega nell'hotel Berna dove faceva il receptionist e aver ucciso Chamila Wi ... 🔗informazione.it

Emanuele De Maria morto suicida a Milano, il video del salto nel vuoto dal Duomo - Il video di Emanuele De Maria, morto suicida a Milano dopo un volo di 40 metri: s'è lanciato nel vuoto dalle terrazze del Duomo: ... 🔗virgilio.it

