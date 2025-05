Emanuele De Maria ha chiamato la madre dopo la morte di Chamila spunta un movente | Ho fatto una cavolata

La telefonata di Emanuele De Maria alla madre dopo l'ultimo avvistamento in vita di Chamila Wijesuriya e il possibile movente per la morte della donna

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di Chamila Wijesuriya, il cui cadavere è stato trovato ieri tra le sterpaglie del Parco Nord di Milano. “Quando mia moglie mi ha raccontato che a lavoro, nell’hotel, era arrivato questo ragazzo, le ho detto: ‘Stai attenta, perché ha ucciso una donna”” ha raccontato l’uomo al Corriere della Sera. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Emanuele De Maria e Chamila Dona: l’ultimo incontro al Parco Nord. Passeggiano insieme, poi lui torna da solo. Lei che fine ha fatto? - Milano, 11 maggio 2025 – In un caso, le immagini delle telecamere raccontano in diretta il film della brutale aggressione a coltellate. Nell’altro, descrivono un incontro che potrebbe essersi concluso in maniera tragica. I primi frame in ordine di tempo finiti agli atti dell’inchiesta del pm Francesco De Tommasi sul tentato omicidio di via Napo Torriani si riferiscono all’aggressione avvenuta alle 6. 🔗Leggi su ilgiorno.it

S’è lanciato dal Duomo di Milano Emanuele De Maria, il napoletano che ha ferito un egiziano. Trovata morta la singalese - È stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio ammesso ai lavori esterni all’hotel Berna di Milano e poi evaso, dove è sospettato di aver accoltellato all’alba di ieri un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito. L’ipotesi – a quanto apprende l’Adnkronos – è che De Maria si sia suicidato, gettandosi dalla terrazza del Duomo. E’ sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo che gli investigatori della Squadra Mobile, anche se non vi è ancora un riconoscimento ufficiale, ritengono che sia Emanuele De Maria l’uomo ... 🔗Leggi su secoloditalia.it

