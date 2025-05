Emanuele De Maria e la telefonata alla madre | Ho fatto una caz…a Ragazzino sfiorato dalla caduta

In breve da Zazoom:

Emanuele De Maria, 35 anni, è al centro di una tragica vicenda che ha scosso Milano. Dopo aver accoltellato un collega e aver lasciato il corpo della donna, Chamila Wijesuriya, in un'area isolata del parco Nord, ha preso la drastica decisione di porre fine alla propria vita. Prima di salire sulla metropolitana Bignami, ha contattato la madre, lasciando dietro di sé una scia di dolore e confusione.

Emanuele De Maria, il 35enne morto suicida dopo aver accoltellato un collega ed essere l’ultimo ad aver visto in vita Chamila Wijesuriya, venerdì pomeriggio dopo avere probabilmente lasciato il corpo della donna tra le sterpaglie del parco Nord, si è incamminato verso la metropolitana Bignami di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, prima di salire su un vagone ha telefonato allamadre: “Vi chiedo perdono, ho fatto una cazz.”.L’uomo, in carcere a Bollate con un permesso di lavoro, era stato condannato a 14 anni per aver ucciso una prostituta di 23 anni, ma era considerato un detenuto modello. Dopo quella chiamata il femminicida, che sembrava essere stato recuperato, chiama anche la moglie del fratello. Due telefonate effettuate con il telefonino della vittima che De Maria si è portato via insieme alla borsetta della collega il cui nominativo era stato inserito tra quelli con cui era autorizzato ad avere contatti. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emanuele De Maria e la telefonata alla madre: “Ho fatto una caz…a”. Ragazzino sfiorato dalla caduta

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano. Ieri De Maria, 35 anni, in carcere per l’omicidio di “Emma” Oumaima Racheb, uccisa in un ex albergo di Castel Volturno, ha accoltellato un collega 50enne, a pochi passi dal posto di lavoro ed è scappato via. 🔗Leggi su open.online

Come sta l’uomo accoltellato da Emanuele De Maria, il detenuto ricercato che lavorava al Berna Hotel a Milano - Il detenuto Emanuele De Maria ha accoltellato il barista del Berna Hotel Hani Fouad Abdelghaffar davanti all'albergo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'uomo è stato estubato e ha aperto gli occhi. La prognosi, però, rimane riservata.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Come vanno le ricerche dell'omicida Emanuele De Maria e della donna scomparsa Chamila Wijesuriyauna - Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, il cinquantenne italo egiziano accoltellato all'alba di sabato fuori dall'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, si è svegliato. L'uomo, cameriere presso lo stesso albergo, è stato aggredito con cinque fendenti dal collega Emanuele De Maria, detenuto per omicidio... 🔗Leggi su milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’ultima telefonata di Emanuele De Maria alla madre: “Ho fatto una cavolata”, poi fa perdere le sue tracce. Sotto la lente gli ultimi suoi spostamenti dopo la morte di Chamila; Chamila sgozzata nel parco, l'ultima passeggiata col killer evaso De Maria (c'è il video) e la telefonata di lui alla mamma: Ho fatto una cavolata; L'omicidio di Chamila Wijesuriya, poi la fuga e l'ultima chiamata alla madre di Emanuele De Maria prima del suicidio dal Duomo; Emanuele De Maria, la telefonata alla mamma dopo aver ucciso Chamila Wijesuriya: «Ho fatto una ca**ata». Lei v. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emanuele De Maria, la telefonata alla mamma dopo aver ucciso Chamila Wijesuriya: «Ho fatto una ca**ata». Lei voleva lasciarlo - «Mamma perdonami, ho fatto una ca**ata». È il riassunto della telefonata di Emanuele De Maria, il detenuto «modello» che si è tolto la vita domenica ... 🔗leggo.it

“Mamma ho fatto una ca…”: l’ultima telefonata di De Maria dopo il femminicidio di Chamila - De Maria avrebbe chiamato la madre dal cellulare di Chamila, che aveva salvati in rubrica i numeri dei parenti di lui ... 🔗internapoli.it

L’ultima telefonata di Emanuele De Maria alla madre: “Ho fatto una cavolata”, poi fa perdere le sue tracce. Sotto la lente gli ultimi suoi spostamenti dopo la morte di ... - I contatti dei parenti di De Maria erano memorizzati nel cellulare della donna ritrovata morta al Parco Nord. Fino a pochi mesi prima la sua storia era un modello di rinascita in carcere ... 🔗msn.com