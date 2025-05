Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriyauna | la passeggiata tra i due prima dell’omicidio – Il video

La tragica scoperta di Chamila Wijesuriyauna, una donna di origini srilankesi di 50 anni, ha scosso la comunità di Sesto San Giovanni. Il suo corpo, rinvenuto nel Parco Nord dai carabinieri, presentava ferite da taglio alla gola e lesioni ai polsi. La denuncia di scomparsa risaliva al 10 maggio, gettando un'ombra inquietante su quanto accaduto a questa collega di Emanuele...

Aveva due ferite da taglio alla gola e ulteriori lesioni simili in corrispondenza dei polsi ChamilaWijesuriyauna, trovata morta dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni all’interno del Parco Nord. Lo ha stabilito il medico legale che ha esaminato il corpo della donna di origine srilankese, di 50 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 10 maggio e che era collega di Emanuele De Maria il quale l’ha uccisa per poi suicidarsi gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano. prima del folle gesto De Maria aveva accoltellato, ferendolo gravemente, un collega di lavoro, il barista egiziano Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, all’hotel Berna, lo stesso posto di lavoro del 35enne e di Chamila. L’ingresso insieme, l’uscita in solitariaLe immagini di una telecamera di sorveglianza catturano i due che camminano nel Parco Nord di Cinisello Balsamo. 🔗Leggi su Open.online

Approfondimenti da altre fonti

Come vanno le ricerche dell'omicida Emanuele De Maria e della donna scomparsa Chamila Wijesuriyauna - Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, il cinquantenne italo egiziano accoltellato all'alba di sabato fuori dall'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, si è svegliato. L'uomo, cameriere presso lo stesso albergo, è stato aggredito con cinque fendenti dal collega Emanuele De Maria, detenuto per omicidio... 🔗Leggi su milanotoday.it

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di Chamila Wijesuriya, il cui cadavere è stato trovato ieri tra le sterpaglie del Parco Nord di Milano. “Quando mia moglie mi ha raccontato che a lavoro, nell’hotel, era arrivato questo ragazzo, le ho detto: ‘Stai attenta, perché ha ucciso una donna”” ha raccontato l’uomo al Corriere della Sera. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Le immagini dell’ultimo incontro tra Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriyauna al Parco Nord - Un video diffuso dai carabinieri mostra l’ultimo incontro tra Chamila Wijesuriyauna e il suo assassino, Emanuele De Maria. Il corpo della donna è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, domenica 11 maggio, dai Carabinieri di Sesto San Giovanni all’interno del Parco Nord. La donna, di origine srilankese, aveva 50 anni.La scomparsa era stata denunciata il 10 maggio. De Maria era un suo collega e si è suicidato gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano nel pomeriggio di domenica. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Milano, il marito di Chamila Wijesuriya : «Le dissi: stai attenta, Emanuele De Maria ha già ucciso una donna»; Chamila sgozzata nel parco, l'ultima passeggiata col killer evaso De Maria (c'è il video) e la telefonata di lui alla mamma: Ho fatto una cavolata; Emanuele De Maria potrebbe aver ucciso Chamila Wijesuriya, in tasca una ciocca di capelli e la foto di lei; L’ultima telefonata di Emanuele De Maria alla madre: “Ho fatto una cavolata”, poi fa perdere le sue tracce. Sotto la lente gli spostamenti dopo la morte di Chamila. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti, una persona ferita gravemente. Il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida morto suicida dopo aver ferito e ucciso due colleghi di lavoro, era stato come presagio per il marito di C ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Emanuele De Maria, polemica sul lavoro in hotel: «La morte di Chamila si poteva evitare». Il legale del killer: «Meritava quel permesso» - «La morte di Chamila si poteva evitare». La vicenda di Emanuele De Maria, condannato per femminicidio che usciva dal carcere per andare ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria, la telefonata alla mamma dopo aver ucciso Chamila Wijesuriya: «Ho fatto una ca**ata». Lei voleva lasciarlo - «Mamma perdonami, ho fatto una ca**ata». È il riassunto della telefonata di Emanuele De Maria - il detenuto «modello» che si è tolto la ... 🔗corriereadriatico.it