Emanuele De Maria aveva pianificato il delitto | esplode la bufera per il permesso di lavoro

Emanuele De Maria, 35enne in permesso di lavoro esterno dal carcere di Bollate, è coinvolto in un'inchiesta sconvolgente. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi lo accusa di aver orchestrato un piano criminale che include due omicidi e un tentato omicidio, sollevando interrogativi sul sistema di reinserimento dei detenuti e sulla loro sorveglianza.

Il piano criminale ricostruito dal pmIl 35enne Emanuele De Maria, ammesso al lavoro esterno dal carcere di Bollate in regime di articolo 21, è al centro di un’inchiesta choc: secondo il pm Francesco De Tommasi, De Maria avrebbe pianificato due colpi mortali e uno tentato, in rapida sequenza, all’Hotel Berna di via Napo Torriani.Venerdì mattina, De Maria avrebbe aggredito la barista Chamila Wijesuriya, 50 anni, accoltellandola alla gola all’interno del locale.Subito dopo si sarebbe scagliato contro il collega Hani Nasr, 51 anni, ferendolo al collo. Nasr è riuscito a difendersi e, nonostante la gravità, è sopravvissuto.Il corpo di Wijesuriya è stato ritrovato nascosto in un magazzino.Le autopsie disposte d’ufficio verificheranno non solo dinamica e modalità dell’omicidio, ma anche se De Maria fosse sotto l’effetto di stupefacenti o psicofarmaci. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Emanuele De Maria aveva pianificato il delitto: esplode la bufera per il permesso di lavoro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Emanuele De Maria, per la procura «aveva pianificato tutto». I permessi per il lavoro esterno al vaglio del ministero della Giustizia - Emanuele De Maria aveva pianificato tutto. Prima l’aggressione e l’omicidio della 50enne Chamila Wijesuriyauna, trovata morta nel Parco Nord di Milano, poi l’accoltellamento del 51enne Hani Nasr, rimasto gravemente ferito. Entrambi erano colleghi all’hotel Berna, in zona stazione Centrale, del detenuto 35enne che godeva di un permesso per il lavoro esterno e che nel pomeriggio di domenica 11 maggio si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano. 🔗Leggi su open.online

Chamila Wijesuriya, aperto un fascicolo per omicidio: Emanuele De Maria aveva una sua foto in tasca quando è morto - La procura ha aperto un fascicolo per omicidio per indagare sulla morte di Chamila Wijesuriya, la 50enne trovata senza vita nel Parco Nord di Milano con diversi tagli alla gola e ai polsi. Per la sua morte è indagato Emanuele De Maria, il detenuto che si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo, già ricercato per aver accoltellato un collega all'esterno dell'Hotel Berna a Milano. Al momento della morte aveva una foto della donna con sé. 🔗Leggi su fanpage.it

Emanuele De Maria, il collega aggredito: «A Chamila avevo detto di chiudere con lui perché aveva già ammazzato una donna» - Emanuele De Maria avrebbe agito con pianificazione. La sua intenzione sarebbe stata di uccidere prima Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell'hotel Berna di Milano, e poi il collega Hani Nasr,... 🔗Leggi su leggo.it

“De Maria aveva pianificato di uccidere”. Verifiche del ministero della Giustizia sui suoi permessi del carcere. Il legale: “Li meritava”; Emanuele De Maria ha chiamato la madre dopo la morte di Chamila, spunta un movente: Ho fatto una c******; Il femminicidio della collega, la fuga, la chiamata alla madre e il suicidio dalle terrazze del Duomo: quello che sappiamo delle ultime ore di Emanuele De Maria; Il killer Emanuele De Maria per 48 ore in fuga a Milano. La chiamata alla madre: «Ho fatto una c...». Poi il suicidio con la foto di Chamila in tasca. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Maria aveva un piano per uccidere. Ieri il suicidio dal Duomo e il ritrovamento di Chamila - Il 35enne, detenuto in permesso di lavoro all'hotel Berna, era fuggito dopo aver accoltellato un altro collega, ora fuori pericolo. Della donna non si avevano notizie da venerdì. Disposte le autopsie ... 🔗rainews.it

Il pm: 'De Maria aveva pianificato di uccidere'. Il legale: 'Meritava il lavoro fuori dal carcere' - Avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell'hotel Berna di Milano, e poi il collega Hani Nasr, che si è difeso ed è sopravvissuto, Emanuele De Maria, il detenuto ... 🔗ansa.it

Omicidio-suicidio a Milano, Emanuele De Maria e l'intervista televisiva: «I miei colleghi? Feeling positivo tra noi» - «Mi sento molto accettato dai miei colleghi di lavoro, c'è un feeling positivo tra noi». Cravatta arancione, completo scuro e targhetta con il nome sul petto: Emanuele De ... 🔗ilmattino.it