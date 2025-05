Elisabetta Greogoraci ospite di Giulia Salemi il triangolo amoroso con Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si ritrovano insieme, superando le tensioni del passato legate al Grande Fratello Vip. Al centro del conflitto c'era Pierpaolo Pretelli, il famoso triangolo amoroso che ha suscitato polemiche e chiacchiere. Scopriamo come si è evoluto il loro rapporto e quali sorprese ci riservano.

Elisabetta Gregoraci e GiuliaSalemi hanno ufficialmente deposto l’ascia di guerra. Quella che ha infiammato la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove le due si sono scontrate svariate volte e con toni tutt’altro che leggeri. Al centro della disputa Pierpaolo Pretelli, che ha avuto un flirt con l’ex moglie di Flavio Briatore per poi innamorarsi dell’influencer italo-persiana con la quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Kian.Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e GiuliaSalemiDopo un lungo periodo di tensioni e frecciatine e addirittura la minaccia di una diffida, GiuliaSalemi ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di riappacificarsi in un’intervista intensa a Non lo faccio x moda, il podcast della trentaduenne.Un gesto che la Salemi ha definito di “grande maturità, quando si cresce si ha anche voglia di affrontare le persone che in maniera giocosa nel passato venivano additate come ‘nemiche’. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Greogoraci, ospite di Giulia Salemi, il triangolo amoroso con Pierpaolo Petrelli

