Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci fa il suo ingresso nel podcast di Giulia Salemi, "Non lo faccio x moda". Un incontro atteso, dove le due donne sveleranno emozioni, esperienze e curiosità. Scopriamo insieme cosa è accaduto tra di loro in questo episodio ricco di spunti e rivelazioni.

ElisabettaGregoraci arriva come ospite del podcast di GiuliaSalemi, Non lo faccio x moda: ecco cosa è accaduto tra le dueL'articolo ElisabettaGregoraciospite del podcast di GiuliaSalemi proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi: in che rapporti sono e cosa c’entra Pierpaolo Pretelli - Giulia Salemi ha annunciato che Elisabetta Gregoraci sarà la prossima ospite del suo podcast Non lo faccio x Moda. All'epoca del GF Vip le due sono state al centro di un presunto 'triangolo amore' con Pierpaolo Pretelli, oggi compagno della conduttrice. Ecco cosa è successo tra loro.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi: “Sono ferita, ancora mi commuovo” - Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale ... 🔗fanpage.it

Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: “Dopo il GF volevo salutare Pierpaolo Pretelli ma tu eri furiosa”, la replica - Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. Le due ex del GF Vip, a quei tempi al centro del triangolo con Pierpaolo Pretelli, si sono confrontate dopo quat ... 🔗fanpage.it