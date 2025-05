Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi | Mi hai impedito di salutare Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci è finalmente ospite del podcast di Giulia Salemi, rompendo il silenzio su Pierpaolo e il Grande Fratello Vip 5. Tra ricordi e nuove verità, le due discutono di tensioni passate e della loro esperienza nella celebre edizione del reality. Un incontro atteso che segna un nuovo inizio per entrambe!

Dopo anni di silenzi e tensioni, ElisabettaGregoraci accetta l'invito di GiuliaSalemi: tra ricordi, confessioni e nuove verità, le due voltano pagina dopo il GF Vip 5. Il Grande Fratello Vip 5 è ancora oggi ricordato come una delle edizioni più iconiche del reality condotto da Alfonso Signorini. Protagoniste di quella stagione furono GiuliaSalemi ed ElisabettaGregoraci, spesso al centro delle dinamiche per via della contesa attenzione di Pierpaolo Pretelli, oggi compagno stabile dell'influencer italo-persiana. Pretelli, inviato dell'Isola dei Famosi 2025 in Honduras, aveva inizialmente corteggiato senza successo l'ex moglie di Flavio Briatore, per poi spostare il suo interesse verso GiuliaSalemi al suo ingresso nella Casa. Ora, a distanza di anni, le due ex rivali sembrano aver messo da parte i rancori. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi: "Mi hai impedito di salutare Pierpaolo"

