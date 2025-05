Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi | Sono ferita ancora mi commuovo

Elisabetta Gregoraci, in un'emozionante intervista al podcast "Non lo faccio per moda" con Giulia Salemi, rivela il suo profondo dispiacere per l'uscita da "Battiti Live". Nonostante il passaggio di testimone a Ilary Blasi, l'ex conduttrice non nasconde le emozioni e le ferite ancora aperte. Una confessione che tocca il cuore.

Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, ElisabettaGregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale il cui testimone è passato a IlaryBlasi. 🔗Leggi su Fanpage.it

