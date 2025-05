Elisabetta Gregoraci e l' addio a Battiti Live | È stata una scelta aziendale mi ha molto ferita Ancora mi commuovo

Elisabetta Gregoraci si è aperta nel podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per moda", rivelando il profondo dolore per il suo addio a "Battiti Live", una decisione aziendale che l'ha ferita. A un anno dalla conclusione del programma, la conduttrice riflette su esperienze e sfide, rivelando emozioni ancora vive.

ElisabettaGregoraci si è raccontata nel podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda dove anche l'esperienza di BattitiLive è stata al centro del dialogo che ha toccato diversi aspetti della sua vita. A circa un anno dall'addio al programma che ha condotto per anni su Italia 1 e poi passato. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Elisabetta Gregoraci e l'addio a Battiti Live: "È stata una scelta aziendale, mi ha molto ferita. Ancora mi commuovo"

Ne parlano su altre fonti

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi: “Sono ferita, ancora mi commuovo” - Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale il cui testimone è passato a Ilary Blasi.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Elisabetta Gregoraci: “Sono finita in ospedale, dopo la fine della conduzione di Battiti Live” - Elisabetta Gregoraci, dopo una lunga conduzione di “Battiti Live”, ha lasciato il programma. Da quel momento, la donna non ha mai più guardato lo show. Dopo mesi, lei stessa è tornata sull’argomento su invito di Silvia Toffanin. Durante l’ultima puntata di “Verissimo”, l’ex moglie di Briatore ha alluso a quanto avvenuto: “ Nella vita capitano […]L'articolo Elisabetta Gregoraci: “Sono finita in ospedale, dopo la fine della conduzione di Battiti Live” proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Colpo di scena sotto il sole di Nerano: Elisabetta Gregoraci volta pagina. Addio al “Toy-Boy” - Altro che rampolli e baby-boys. L’ex signora Briatore sorprende tutti con un uomo misterioso, maturo, riservato e lontano dai riflettori. Ma il web già si divideL’estate è alle porte, ma il cuore di Elisabetta Gregoraci sembra già essere in pieno fermento. Dopo la chiacchieratissima relazione con Giulio Fratini — oggi ufficialmente legato all’influencer Antonella Fiordelisi — la showgirl calabrese sorprende tutti con un inaspettato cambio di rotta sentimentale. 🔗Leggi su 361magazine.com

Elisabetta Gregoraci e l'addio a Battiti Live: È stata una scelta aziendale, mi ha molto ferita. Ancora mi commuovo; Elisabetta Gregoraci, il dolore per l'addio a Battiti Live: «Non ho visto nemmeno una puntata, troppo dura emo; Elisabetta Gregoraci, la verità su Battiti Live: “Non lo avrei mai lasciato”; Elisabetta Gregoraci svela l'amara verità su Ilary Blasi e Batti Live. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elisabetta Gregoraci parla del suo addio a Battiti Live: “È stato un distacco doloroso” - Elisabetta Gregoraci riflette sul suo addio a Battiti Live, descrivendo il programma come una famiglia e rivelando il dolore emotivo per la sua esclusione, ora sostituita da Ilary Blasi. 🔗ecodelcinema.com

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi: “Sono ferita, ancora mi commuovo” - Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale ... 🔗fanpage.it

Elisabetta Gregoraci: «Ho pianto per mio figlio Nathan. Mi manca a casa e per questo gli scrivo delle lettere» - Elisabetta Gregoraci è tornata in televisione con Gigi e Ross in Audiscion su Rai 2. Un programma comico, ancora una volta. «La leggerezza nella vita è importante - racconta ... 🔗msn.com