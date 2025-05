Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como | quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza

Martedì 13 maggio 2025, il Lago di Como diventerà un palcoscenico per la maxi esercitazione aeronavale

Martedì 13 maggio 2025, a partire dalle ore 10, le acque del Lago di Como antistanti il lungoLago di Cernobbio saranno teatro della grande esercitazione aeronavale congiunta “Lago di Como 2025”. Un evento ad alta intensità operativa che vedrà impegnati enti statali e locali in una simulazione. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como: quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza

