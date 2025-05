Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como | quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza

Martedì 13 maggio 2025, il Lago di Como si trasformerà in un palcoscenico per la maxi esercitazione aeronavale “Lago di Como 2025”. Dalle ore 10, elicotteri e motovedette della Guardia di Finanza daranno vita a un evento ad alta intensità operativa, coinvolgendo enti statali e locali in una simulazione avvincente nell'incantevole cornice di Cernobbio.

Martedì 13 maggio 2025, a partire dalle ore 10, le acque del Lago di Como antistanti il lungoLago di Cernobbio saranno teatro della grande esercitazione aeronavale congiunta “Lago di Como 2025”. Un evento ad alta intensità operativa che vedrà impegnati enti statali e locali in una simulazione. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como: quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza

Ne parlano su altre fonti

Incendio in Valvarrone, bruciano i boschi del lago di Como: in azione anche l'elicottero - Valvarrone (Lecco) – A fuoco le montagne del lago di Como. Un vasto incendio ... di antincendio regionale sta effettuando la spola in elicottero per attaccare il fronte delle fiamme dal cielo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bambina di 11 anni scomparsa dopo tuffo nel lago di Como: Ricerche in corso

Nella località di Mandello del Lario, situata sulle rive del lago di Como, si è verificato un drammatico incidente durante le festività di Ferragosto.