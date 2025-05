Elezioni in Albania Rama in netto vantaggio su Berisha

Milano, 12 mag. (askanews) - In Albania, le elezioni legislative vedono un avanzato spoglio elettorale che procede con lentezza. Con un terzo delle sezioni già scrutinate, il Partito Socialista del premier Edi Rama appare in vantaggio, ma la situazione è ancora incerta. Nel frattempo, l'ex primo ministro Sali Berisha, leader del Partito Democratico, continua a monitorare da vicino l'evoluzione dei risultati.

Milano, 12 mag. (askanews) - Lo spoglio elettorale procede a rilento in Albania, chiamata alle urne per le legislative, ma a un terzo delle sezioni scrutinate il Partito Socialista del premier Edi Rama dovrebbe aver ottenuto una vittoria netta. Tuttavia non c'è ancora certezza e nel frattempo lo sfidante, l'ex primo ministro e presidente della Repubblica Sali Berisha, con il Partito Democratico ha chiesto un conteggio dei voti senza pressioni."Chiediamo ai nostri commissari di non contare i voti sotto pressione. Devono applicare la legge, che conferisce loro tutta l'autorità di lavorare in pace, con integrità e senza pressioni.""Chiedo al Primo Ministro Rama, che si trova in una situazione psicologica molto difficile, di smettere di incoraggiare le sue bande, i suoi criminali, i suoi assassini, a intimidire e cercare di ribaltare i risultati delle Elezioni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni in Albania, Rama in netto vantaggio su Berisha

