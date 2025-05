Elezioni i progetti di Barattoni Pd per l' ex Villaggio Anic | Una ' bretella' una pista ciclabile e nuovi campi da calcio

Alle prossime elezioni, Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra di Ravenna, presenta i suoi progetti per l’ex villaggio Anic: una bretella per migliorare la viabilità, una pista ciclabile per incentivare la mobilità sostenibile e nuovi campi da calcio per promuovere lo sport. Il quinto appuntamento di Muovi Ravenna in tour si è svolto nel quartiere di San Giuseppe.

Il quinto appuntamento di Muovi Ravenna in tour, nell'ambito della campagna elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra della città di Ravenna, ha toccato un altro quartiere San Giuseppe, (ex VillaggioAnic), dove si concentrano diverse realtà educative, sportive e. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, i progetti di Barattoni (Pd) per l'ex Villaggio Anic:"Una 'bretella', una pista ciclabile e nuovi campi da calcio"

Su altri siti se ne discute

Elezioni comunali, Barattoni (Pd) in tour nelle frazioni: "Qui si costruisce una politica radicata" - Si è tenuta a Castiglione di Ravenna la prima tappa del percorso di ascolto promosso dal Partito democratico in vista delle elezioni amministrative. L’incontro si è svolto al circolo Arci e durante la serata, moderata dalla segretaria di circolo Fabiola Gardelli, si è dato spazio agli interventi... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Elezioni amministrative, Barattoni (Pd) riparte in campagna elettorale con "Muovi Ravenna in tour" - Parte una nuova fase della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni che ppropone "Muovi Ravenna in tour", ciclo di sette incontri di comunità "per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro della città. L'obiettivo - spiega il Pd in una nota - è... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Elezioni, Confcommercio "testa" i candidati sindaco: incontro con Ancisi (LpRa), Barattoni (Pd) e Morgese (Dc) - In vista delle elezioni comunali Confcommercio Ravenna ha voluto evidenziare le esigenze prioritarie delle imprese e le tematiche più rilevanti per fornire una traccia di lavoro alla prossima giunta, attraverso alcuni incontri che si sono svolti mercoledì mattina e che proseguiranno anche nella... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Elezioni, i progetti di Barattoni (Pd) per l'ex Villaggio Anic:Una 'bretella', una pista ciclabile e nuovi campi da calcio; Elezioni. Barattoni (Pd) in Darsena: Qui sorgerà il primo ospedale di comunità aperto 24 ore; Elezioni, una nuova lista nel centrosinistra: Italia Viva, Azione, Psi e Più Europa danno vita a Progetto Ravenna; Elezioni a Ravenna, il candidato sindaco Barattoni (Pd) si presenta. L’idea: una piazza coperta per i giovani. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni. Barattoni (PD): “Ripristinare le Circoscrizioni come elemento di decentramento amministrativo” - Il forese al centro dell’ottavo e ultimo appuntamento del processo di partecipazione civica voluto dal candidato sindaco di centrosinistra alle prossime elezioni comunali Il tema del forese è ... 🔗ravenna24ore.it

Elezioni, il Pd presenta la squadra per Ravenna: tutti i nomi - Ravenna, 5 aprile 2025 - È stata presentata questa mattina la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali ... progetto di Alessandro Barattoni, candidato sindaco ... 🔗msn.com

Ecco i candidati dei Cinque Stelle: "Per contribuire alla vita della città" - Per la terza volta nella sua storia, il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei suoi candidati alle elezioni amministrative di Ravenna. "Un risultato politicamente importante che dimostra la nos ... 🔗msn.com