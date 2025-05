Elezioni amministrative Ravenna in Comune | La coerenza di 10 anni dalla stessa parte

Tra due settimane, Ravenna vivrà un momento cruciale con l'esito delle elezioni amministrative. La nostra campagna elettorale è in pieno svolgimento, dedicata a condividere le idee fondamentali che plasmeranno il futuro della città. Desideriamo portare queste proposte in Consiglio Comunale, per costruire insieme una Ravenna più forte e più vicina alle esigenze di tutti i cittadini.

Tra due settimane esatte conosceremo l'esito delle Elezioni amministrative per il Comune di Ravenna. Prosegue intanto la nostra campagna elettorale per veicolare gli elementi fondamentali delle nostre idee per il futuro di Ravenna. Quelle idee che contiamo di portare in Consiglio Comunale.

