Elezioni amministrative 2025 il format Il talk che ascolta con Francesco Iovinella fa tappa al Kaiser

Le elezioni amministrative 2025 si avvicinano e il talk "Il format che ascolta" torna a Giugliano. Francesco Iovinella, dopo il successo di Accordi Sound Experience, fa tappa al Kaiser il 14 maggio alle ore 20.00, per continuare il suo impegno nel dare voce alla comunità e affrontare le sfide del territorio.

Giugliano. “Il talk che ascolta. FrancescoIovinella, dopo l’evento vissuto lo scorso 8 maggio da Accordi Sound Experience, lo ripete mercoledì 14 maggio ore 20.00 al Kaiser. Continua l’impegno di FrancescoIovinella al servizio della collettività. Con questo format ha tentato di colmare la distanza tra la politica locale e la realtà giovanile in città, .L'articolo Elezioniamministrative2025, il format “Il talk che ascolta” con FrancescoIovinella fa tappa al “Kaiser” Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni amministrative 2025, il format “Il talk che ascolta” con Francesco Iovinella fa tappa al “Kaiser”

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari - Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl elezioni, che consentirà il voto delle prossime amministrative su due giorni, domenica e lunedì. Il primo turno delle amministrative dovrebbe svolgersi il 25-26 maggio, il secondo turno (accorpato ai referendum) l'8-9 giugno.L'articolo Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Elezioni amministrative 2025: quando si vota a Eraclea e S. Maria di Sala - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sulle elezioni 2025. Si voterà in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. La data per il primo turno delle Comunali è stata individuata, viene riferito alla... 🔗Leggi su veneziatoday.it

Elezioni amministrative 2025: scoppia il caso delle "liste farlocche" nei piccoli comuni - Scoppia il caso delle cosiddette “liste farlocche” nei quattro comuni della provincia di Salerno chiamati al voto il prossimo 25 e 26 maggio 2025 per eleggere il nuovo sindaco e i nuovi componenti del consiglio comunale. Il più grande è Capaccio Paestum, dove potrebbe tenersi anche il... 🔗Leggi su salernotoday.it

Elezioni Amministrative 2025 / I programmi elettorali; Materiali per le elezioni amministrative 2025; Elezioni comunali a Paola, Dentro la notizia chiude il cerchio con Antonio Cassano ·; Elezioni Amministrative e Referendum 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Elezioni amministrative 2025, ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi: colpo di scena a Genova - Genova è il capoluogo della Liguria, finita nuovamente nelle mani del centrodestra dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex presidente della Regione, Giovanni Toti. La vittoria della coalizione di ... 🔗tag24.it

Elezioni di maggio 2025: perché si vota, date e orari e le Regioni al voto - Il 25 e 26 maggio si vota per le Elezioni amministrative 2025 in 117 Comuni italiani. Ecco gli orari di voto, chi viene eletto e come si vota. 🔗leggioggi.it

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti - Alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio quasi 190mila cittadini. Crisi politiche o improvvisa scomparsa della guida dei Municipi, si sceglie il futuro. Quattro i centri in cui è possibile il ballotta ... 🔗msn.com