Elezioni Albania verso una netta vittoria per il premier socialista Edi Rama

Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni Albania, verso una netta vittoria per il premier socialista Edi Rama

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni Albania, Edi Rama verso la riconferma a primo ministro - Il Partito Socialista avrebbe superato il 50% dei voti validi e consoliderebbe così la maggioranza assoluta in Parlamento (79 seggi su 140 totali): sconfitto il Pd di Sali Berisha. Ora l'obiettivo di Rami è l'ingresso nell'Unione Europea nel 2030 🔗Leggi su ilgiornale.it

Edi Rama verso la riconferma alla guida dell’Albania: secondo gli exit poll ha stravinto le elezioni - Edi Rama si appresta a restare alla guida dell’Albania. Secondo i primi exit poll diffusi a pochi minuti dalla chiusura delle urne, nelle elezioni legislative svoltesi oggi il Partito socialista guidato da Rama avrebbe ottenuto un’ampia maggioranza: 79 seggi sui 140 complessivi del Parlamento. L’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. Resterebbero le briciole, i rimanenti 7 seggi, al Partito socialdemocratico, vicino a Rama, al nuovo partito “Mundesia” fondato da Agron Shehaj, (centrodestra), e a uno tra i movimenti guidati ... 🔗Leggi su open.online

Elezioni Albania, il premier socialista Edi Rama (47%) verso il 4° mandato, sfida contro il conservatore Sali Berisha (34%) - Rama verso uno storico quarto mandato, sulla sua strada il Partito Democratico di Berisha Al via le elezioni in Albania per scegliere il nuovo premier, che con molta probabilità sarà ancora Edi Rama. Il leader socialista va infatti verso uno storico quarto mandato. A sfidarlo nelle urne c'è i 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Netta vittoria di Rama, l'Albania guarda all'Europa; Exit poll in Albania, netta vittoria del premier Rama; Elezioni in Albania, exit poll: netta vittoria del premier Rama. Affluenza in calo; Edi Rama vince ancora le elezioni in Albania, netto successo del premier socialista secondo gli exit poll. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni Albania, verso una netta vittoria per il premier socialista Edi Rama - L'Albania è chiamata a scegliere se riconfermare il primo ministro in carica Edi Rama, socialista, o preferirgli Sali Berisha, ex presidente della Repubblica ed ex premier, tornato a guidare il Partit ... 🔗msn.com

Elezioni in Albania, exit poll: netta vittoria del premier Rama. Affluenza in calo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Albania, exit poll: netta vittoria del premier Rama. Affluenza in calo ... 🔗tg24.sky.it

Elezioni in Albania, gli exit poll assegnano una netta vittoria al primo ministro Edi Rama - Napoli, lutto per l'ex presidente Corrado Ferlaino: è morta la figlia Tiziana Papa Leone torna a Palazzo Apostolico: dieci camere (più le stanze segrete), la suite medica, i giardini pensili e il ... 🔗msn.com