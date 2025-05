Elezioni Albania Rama verso la sua quarta vittoria

Edi Rama, ex sindaco di Tirana, leader del Partito socialista e dal 2013 alla guida dell’Albania, va verso il quarto mandato consecutivo. A certificarlo, all’indomani delle Elezioni in Albania, lo spoglio delle schede elettorali, ancora in corso, che certificano gli exit poll usciti ieri sera e secondo cui il distacco si attesterebbe in poco meno di venti punti. Dato che non dovrebbe far prevedere sorprese, anche considerando le quasi duecentomila schede degli albanesi residenti all’estero, aperte solo nella misura dello 0,5 per cento.Primi dati: partito Rama al 53%, cala l’affluenza al 42% Con un quarto dei voti scrutinati, i socialisti del premier uscente Edi Rama hanno ottenuto il 53% dei voti, seguiti dalla coalizione di centro-destra guidata dal Partito Democratico di Sali Berisha con il 35%. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni Albania, Rama verso la sua quarta vittoria

