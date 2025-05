Elezioni Albania Edi Rama verso il quarto mandato

In breve da Zazoom:

Un totale di 3,7 milioni di elettori hanno partecipato alle recenti elezioni proporzionali in Albania, con 140 seggi in palio e una quarantina di partiti coinvolti. Al centro di questa competizione c'era la sfida tra il tre volte primo ministro Edi Rama, leader del Partito socialista, e Sali Berisha, capo dell'opposizione di estrema destra. Le loro campagne si sono focalizzate principalmente su questioni economiche e corruzione.

Un totale di 3,7 milioni di elettori, 140 seggi in palio e una quarantina di partiti hanno preso parte a queste Elezioni proporzionali in Albania, che sono state dominate da una resa dei conti tra il tre volte primo ministro e leader del Partito socialista Edi Rama e il leader dell’opposizione di estrema destra Sali Berisha.La loro campagna elettorale si è concentrata principalmente su questioni economiche come pensioni, salari, infrastrutture e turismo. Ma ci sono stati anche forti dibattiti sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che sono considerate condizioni chiave per l’adesione dell’Albania all’UE.I primi exit poll in Albania assegnano una netta vittoria al primo ministro uscente Edi Rama e al suo Partito socialista, con il 51,8 per cento dei voti. Il partito di governo avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elezioni Albania, Edi Rama verso il quarto mandato

Ne parlano su altre fonti

Elezioni Albania, Edi Rama verso la riconferma a primo ministro - Il Partito Socialista avrebbe superato il 50% dei voti validi e consoliderebbe così la maggioranza assoluta in Parlamento (79 seggi su 140 totali): sconfitto il Pd di Sali Berisha. Ora l'obiettivo di Rami è l'ingresso nell'Unione Europea nel 2030 🔗Leggi su ilgiornale.it

Edi Rama verso la riconferma alla guida dell’Albania: secondo gli exit poll ha stravinto le elezioni - Edi Rama si appresta a restare alla guida dell’Albania. Secondo i primi exit poll diffusi a pochi minuti dalla chiusura delle urne, nelle elezioni legislative svoltesi oggi il Partito socialista guidato da Rama avrebbe ottenuto un’ampia maggioranza: 79 seggi sui 140 complessivi del Parlamento. L’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. Resterebbero le briciole, i rimanenti 7 seggi, al Partito socialdemocratico, vicino a Rama, al nuovo partito “Mundesia” fondato da Agron Shehaj, (centrodestra), e a uno tra i movimenti guidati ... 🔗Leggi su open.online

Albania, Edi Rama vota per le elezioni parlamentari - Anche Edi Rama ha votato questa mattina per le elezioni generali in Albania, che vedono lui stesso contrapporsi a Sali Berisha. I seggi sono stati aperti questa mattina presto, domenica 11 maggio. 🔗Leggi su lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

RISULTATI ELEZIONI ALBANIA 2025/ Diretta exit poll seggi: Edi Rama 51%, trionfo quarto mandato. Flop Berisha; Elezioni in Albania, Edi Rama verso il poker contro il redivivo Berisha. Con l'incognita del voto della diaspora; Albania, per gli exit poll Edi Rama in testa. Berisha denuncia brogli; Elezioni in Albania, il premier Edi Rama verso il quarto mandato consecutivo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni Albania, gli exit poll danno il premier Edi Rama vincitore. L'opposizione denuncia brogli - I primi exit poll assegnano una netta vittoria al primo ministro uscente Edi Rama e al suo Partito socialista, con il 51,8 per cento dei voti. Secondo i dati diffusi dal sito web Albanian Post il par ... 🔗msn.com

Elezioni in Albania, i risultati confermano gli exit poll: Rama verso la maggioranza assoluta - Spoglio in corso a rilento. Il premier potrebbe anche conquistare la maggioranza qualificata, necessaria per le riforme necessarie per entrare in Europa ... 🔗msn.com

Netta vittoria di Rama, l'Albania guarda all'Europa - La scelta del premier socialista Edi Rama, di puntare sull'adesione del Paese all'Ue entro il 2030, sembra sia stata quella giusta. 🔗ansa.it