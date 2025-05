Elezioni Albania 2025 | Edi Rama verso la vittoria Sarà il quarto mandato da premier

Tirana, 12 maggio 2025 – Le elezioni politiche in Albania si segnano con una vittoria schiacciante per Edi Rama. Con oltre il 52,7% dei voti già scrutinati in circa 1.386 seggi su 5.225, il Partito socialista, guidato dal premier uscente, si conferma come la principale forza politica del Paese. La coalizione di centrodestra, composta dal Partito democratico e Alleanza per una Grande Albania, segue a distanza con percentuali inferiori.

Tirana, 12 maggio 2025 – Si profila una vittoria schiacciante per Edi Rama alle Elezioni politiche in Albania. Mentre prosegue lo spoglio (fino sono state scrutinati circa 1.386 seggi su 5.225) il Partito socialista, guidato dal premier uscente, emerge come prima forza del Paese con il 52,7% dei voti, seguito dalla coalizione di centrodestra Partito democratico-Alleanza per una Grande Albania, dell'ex primo ministro Sali Berisha, con il 34,2%. Secondo i dati riportati dal portale Albanian Post, poi, il Partito socialdemocratico ha ottenuto il 3,7% delle preferenze, la coalizione Iniziativa Albania il 3,4%, il partito dell'Opportunità (Mundesia) di Agron Shehaj, il 2,6%. Infine, il Movimento Insieme ha ottenuto l'1,2%, mentre la coalizione euroatlantica di Lulzim Basha l'1%.

