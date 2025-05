Elezioni a Bertinoro Bernaroli replica a Scogli | Provocazione infantile Il nostro è un impegno serio

La campagna elettorale a Bertinoro si intensifica, con il confronto tra Filippo Scogli per il centrosinistra e Giorgio Bernaroli per il centrodestra. Bernaroli risponde alle provocazioni di Scogli, definendo il dibattito "infantile" e sottolineando l'importanza del suo impegno per la comunità. La contesa civile promette di accendere passioni e discussioni tra gli elettori.

Si fa sempre più aspra la campagna elettorale in quel di Bertinoro, che vede come candidati sindaci per il centrosinistra Filippo Scogli e per il centrodestra Giorgio Bernaroli. E proprio quest'ultimo ha replicato al candidato di "Insieme per Bertinoro", secondo il quale il programma della lista. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, Bernaroli replica a Scogli: "Provocazione infantile. Il nostro è un impegno serio"

