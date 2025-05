Elah Dufour Novi porta la dolcezza all' estero per spingere la crescita

Milano, 12 mag. (askanews) - Elah Dufour Novi, leader nel settore dolciario, torna a farsi portavoce dell'eccellenza italiana al TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al cibo. Dopo due decenni, l'azienda mira a esportare la dolcezza che l'ha resa famosa nel mondo, continuando a innovare per adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Scopriamo come la tradizione si fonde con l'innovazione per soddisfare i consumatori.

Milano, 12 mag. (askanews) - portare all'estero l'idea di dolcezza che in Italia li ha resi leader di mercato in segmenti come quello delle tavolette di cioccolato. Dopo 20 anni ElahDufourNovi torna a raccontarsi in una fiera italiana, come TuttoFood, vetrina internazionale per i suoi marchi che continua a innovare per rispondere alle mutevoli esigenze di consumatori italiani e internazionali:"Per molti anni non abbiamo fatto fiere in Italia e adesso con questa prima edizione a Milano abbiamo provato a riproporci - ci ha detto Guido Repetto, presidente del gruppo ElahDufourNovi - Per quanto riguarda l'estero, abbiamo iniziato a un lavoro un po' più mirato su vari mercati da pochi anni, per cui siamo ancora un po' all'inizio. Da qualche tempo lavoriamo con la nostra commerciale in Francia e poi abbiamo iniziato sul Sudamerica e America del nord e Middle East e poi ci sono Paesi europei più vicini a noi". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elah Dufour Novi porta la dolcezza all'estero per spingere la crescita

