Ehi ma lì dietro? Achille Lauro canta a Domenica In e il pubblico ‘esplode’ | cosa succede alle spalle di Mara Vanier

Durante la puntata di Domenica In del 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Achille Lauro ha sorpreso tutti con un'intensa intervista che ha toccato il cuore. L'artista si è presentato sul palco con un mazzo di fiori per la sua

Un’inaspettata sorpresa ha animato la puntata di Domenica In andata in onda durante la Festa della Mamma, quando AchilleLauro è stato ospite del programma per una lunga intervista. Durante la puntata di Domenica In di Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, AchilleLauro ha regalato un momento emozionante, presentandosi con un mazzo di fiori per la sua “mamma adottiva”, Mara Venier. I due, che negli ultimi anni hanno creato un legame speciale, hanno ricordato insieme come è iniziata la loro amicizia, che si è trasformata in una vera e propria connessione affettiva.“È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore”, ha dichiarato Achille, riferendosi alla conduttrice, un gesto che ha suscitato molta emozione. Ma la sorpresa non è finita lì. Il cantante ha anche voluto dedicare un momento alla sua vera mamma, Cristina, pubblicando un videoclip che ripercorre i ricordi più cari della sua infanzia. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Achille Lauro: il significato dietro ai suoi tatuaggi - Achille Lauro è tornato nuovamente al Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti giovani, segnando un nuovo capitolo della sua storia sul palco dell’Ariston. Dopo le esibizioni memorabili dal 2019 al 2022, l’artista ha nuovamente stupito il pubblico. Tra i tratti distintivi della sua immagine ci sono i tatuaggi, che raccontano frammenti della sua […]L'articolo Achille Lauro: il significato dietro ai suoi tatuaggi proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Achille Lauro, “Incoscenti giovani”: il significato dietro la canzone di Sanremo 2025 - Achille Lauro è tornato sul palco dell’Ariston per la quarta volta con “Incoscienti giovani”, una ballata che esplora l’amore giovanile e la spensieratezza tipica di quell’età. Il brano racconta una storia vera, nata a Roma ai bordi del Raccordo Anulare e si concentra su una ragazza che ha avuto un ruolo significativo nella vita dell’artista.Il testo della canzone è ricco di immagini evocative, come “Dormivamo in un Peugeot” e “L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese”, che dipingono un quadro di ribellione giovanile e ricerca di sé stessi. 🔗Leggi su nonsolo.tv

Achille Lauro conquista Roma con un secret show indimenticabile: in arrivo l’album Comuni Mortali - Achille Lauro lo ha fatto di nuovo. Dopo aver radunato oltre 1500 fan al Foro Italico lo scorso 27 marzo per girare il videoclip di Amor, l’artista ha lanciato un nuovo invito misterioso via social, a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo album Comuni Mortali.L’annuncio è arrivato domenica sera, con la promessa di una sorpresa “nel luogo più bello del mondo”. Il giorno dopo, la rivelazione: “Dopo il tramonto. 🔗Leggi su superguidatv.it

Achille Lauro e la dedica a “S”: la storia dietro Incoscienti Giovani; Il testo di “Incoscienti giovani”, la canzone di Achille Lauro a Sanremo; “Incoscienti giovani” di Achille Lauro – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025; Sanremo 2025, la seconda serata in diretta: scaletta, ospiti e cantanti in gara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Achille Lauro, chi è?/ Dai successi al periodo buio: “Sono stato vittima ma anche carnefice” - Chi è Achille Lauro? Una grande carriera preceduta da un periodo buio ed una voglia di emergere e trovare la propria ... 🔗ilsussidiario.net

Achille Lauro, single o fidanzato?/ Dai rumor su Giulia Toscano agli “amori” nati dietro le quinte di Sanremo - Achille Lauro è single o fidanzato? Il quesito infiamma il gossip, ormai da tempo. Esattamente da quando il cantante ha chiuso la sua precedente storia d’amore con Francesca. In una recente ... 🔗ilsussidiario.net

X Factor, riconfermati i nomi della giuria: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Chi sarà il quarto giurato? - Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia tornano ... e sarebbe poco convinto di voler ripetere ancora l'esperienza dietro alla scrivania dei coach-giurati. 🔗ilmessaggero.it