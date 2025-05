Ednaldo Rodrigues punta Carlo Ancelotti per rinvigorire la seleção e il Mondiale 2026

Ednaldo Rodrigues guarda a Carlo Ancelotti come la figura chiave per rivitalizzare la seleção in vista del Mondiale 2026. Con il calcio brasiliano in un periodo di incertezze, la scelta di Ancelotti potrebbe segnare un svolta strategica sotto la guida del nuovo presidente della CBF, pronto a riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale.

L'universo calcistico brasiliano si trova in una fase di incertezza da tempo, una situazione che si preannuncia ancor più intricata da quando EdnaldoRodrigues ha assunto la guida della CBF. Sin dall'inizio del suo mandato, il presidente ha fatto della sua visione un elemento centrale della sua amministrazione, invocando l'immagine di un grande Brasile calcistico .

