Edipo a Colono ed Eletta | a Termini Imerese si presentano le tragedie

Mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 17:30, il Circolo Stesicoro di Termini Imerese ospiterà un incontro dedicato alle celebri tragedie "Edipo a Colono" e "Elettra". Organizzato da BCsicilia, dal Circolo Stesicoro e dall’Università Popolare, l'evento offrirà un'anticipazione delle opere in programma al Teatro greco di Siracusa, accompagnato da preziosi interventi.

"Non nascere, ecco la cosa migliore, e se si nasce, tornare presto là da dove si è giunti. Quando passa la giovinezza con le sue lievi follie, quale pena mai manca? Invidie, lotte, battaglie, contese, sangue, e infine, spregiata e odiosa a tutti, la vecchiaia". Parole sagge quelle pronunciate da Edipo, scritte da un Sofocle ormai 90enne, al Teatro Greco di Siracusa. Si è tenuta ieri sera la prima di "Edipo a Colono", la seconda delle tragedie classiche scelte per la 60esima edizione della stagione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico.