EcoFlow WAVE 3 | condizionatore portatile smart che raffredda e riscalda

EcoFlow ha lanciato l'innovativa terza generazione di Wave, un condizionatore portatile smart che offre funzionalità di raffreddamento e riscaldamento. Versatile e pratico, è ideale per abitazioni, barche, camper e tende, e può essere dotato di una batteria opzionale. Inoltre, è possibile gestirlo facilmente tramite smartphone per un comfort personalizzato ovunque.

