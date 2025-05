Ecodays il giorno dei saluti In 300 in sella tra le colline Applausi in teatro per Mancuso

In breve da Zazoom:

Decimo e ultimo giorno degli Ecodays 2025, una straordinaria manifestazione dedicata alla sostenibilità. Dal 2 maggio, eventi come Ecoincontri, convegni, laboratori, spettacoli e concerti hanno coinvolto migliaia di partecipanti, dai più piccoli agli adulti. Questi dieci giorni hanno rappresentato un'importante opportunità per approfondire le tematiche legate all'ambiente, stimolando l'interesse e l'impegno collettivo verso un futuro più sostenibile.

Decimo e ultimo giorno per gli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità che, dal 2 maggio ad oggi, ha proposto Ecoincontri, convegni, laboratori, spettacoli, concerti, mostre, eventi sportivi e molte altre iniziative sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Migliaia di bambini, ragazzi e adulti di tutte le età hanno preso parte agli oltre cento eventi, dimostrando interesse, sensibilità e il desiderio di contribuire alla salvaguardia del futuro del pianeta. Gli Ecodays 2025 sono stati organizzati da Ecofor Service Spa. "Ritengo si possa tracciare un bilancio estremamente positivo della manifestazione Ecodays, promossa da Ecofor Service, che ha saputo coniugare efficacemente il tema della sostenibilità ambientale con un’ampia e sentita partecipazione del territorio – ha dichiarato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service Spa - L’evento si è infatti contraddistinto per l’adesione e la collaborazione di numerose realtà associative, enti pubblici, scuole, imprese e cittadini, che hanno contribuito in modo concreto alla costruzione di un programma ricco, inclusivo e partecipato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecodays, il giorno dei saluti. In 300 in sella tra le colline. Applausi in teatro per Mancuso

Cosa riportano altre fonti

Parcheggi: 300 posti per i residenti ad un euro al giorno - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDa oggi, martedì 4 marzo, i residenti dei settori A e B della Ztl (il centro storico in riva destra d'Arno in sostanza) possono acquistare l'abbonamento mensile al costo scontato di 30 euro ("un euro al giorno", sottolinea... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Il borgo soffocato dal cantiere della Pedemontana, rabbia e petizione a Vimercate: no a 300 camion al giorno - Vimercate (Monza e Brianza), 3 marzo 2025 – Il movimento terra di Pedemontana spaventa Oreno e scatta la raccolta firme contro i 60mila camion che ogni anno rischiano di transitare nel borgo gioiello di Vimercate per fare spazio alle otto corsie della Tratta C dell’autostrada. La mobilitazione comincia oggi all’asilo di via Piave, si potrà aderire dalle 8.30 alle 10 e dalle 15 alle 16.30. Lo scopo dell’iniziativa è quello di affiancare “l’amministrazione nell’esplorare nuovi percorsi al di fuori del centro abitato”. 🔗Leggi su ilgiorno.it

VIDEO | In un giorno oltre 4.300 persone sui bus elettrici della Strada parco, Masci: “Numeri eccezionali” - Martedì 29 aprile, secondo giorno dei bus elettrici sulla Strada parco, a utilizzarlo sono state 4.345 persone.A fornire il dato è il sindaco di Pescara Carlo Masci che lo ha avuto dalla Tua. “Numeri eccezionali”, afferma rispondendo alle polemiche sul servizio, nuovo ricorso al Tar... 🔗Leggi su ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Ecodays, il giorno dei saluti. In 300 in sella tra le colline. Applausi in teatro per Mancuso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ecodays, il giorno dei saluti. In 300 in sella tra le colline. Applausi in teatro per Mancuso - Il festival di Ecofor service si è concluso ieri con il Pegaso d’oro consegnato al neuroscienziato. Il presidente Pasquinucci fa il bilancio: "Un vero e proprio laboratorio di comunità". 🔗lanazione.it

Ecodays, il festival entra nel vivo. Quinta giornata ricca di eventi: "Ha sempre fatto caldo. E altre bugie" - Prosegue il programma di Ecofor service. In evidenza il laboratorio della divulgatrice Silvia Moroni. Il tour nelle frazioni oggi fa tappa a La Rotta con uno spettacolo sul riciclo e una Ecomerenda. 🔗lanazione.it