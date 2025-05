ecco lâ€™estate di nanã  il nuovo libro di chiara clausi

La protagonista di

Nanà ha deciso: tra pochi giorni stravolge la sua piccola vita. Parte, prende il treno e si trasferisce a Roma. Abbandona gli amici di sempre e la sua Napoli, la lussuria e la mancanza di limiti morali. Eppure, in qualche modo, sembra che il passato la perseguiti sempre, anche altrove. Questa è la storia narrata ne "L'estate di Nanà â€? da ChiaraClausi.Il personaggio del libro ha i tratti della prostituta Anna Coupeau, detta Nanà , protagonista del capolavoro di Emile Zolà . A lei l'autrice si è ispirata, così come alle eroine tragiche di Thomas Hardy. Ma c'è anche qualche spunto attinto dalla realtà , dagli incontri fatti e dalle storie ascoltate.Nata in un paesino della Calabria, l'autrice stessa ha desiderato vedere cosa ci fosse oltre i confini regionali. Prima a Roma, poi a Torino, e infine a Beirut, dove ha vissuto dal 2016 al 2022, prima di tornare di nuovo a Torino, Clausi oggi scrive per diverse testate: Il Giornale, Il Venerdì, D, il Foglio, per citarne solo alcune.