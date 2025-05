Ecco il robot che in fabbrica copia dall’uomo

COGNIVIX, LA STARTUP ITALIANA fondata nel 2021 da Daniele Bernardini, ex ricercatore alla Technical University of Munich, e da un team di esperti, ha sviluppato una tecnologia che consente ai robot industriali di apprendere e replicare processi di assemblaggio osservando un essere umano. Cognivix sta sviluppando soluzioni specifiche per risolvere problemi complessi di automazione, come la manipolazione di oggetti tagliati al laser e l’automazione della saldatura. Il lancio della piattaforma completa è previsto per il 2028 ed oggi è in campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd avvicinandosi all’obiettivo di raccolta in pochi giorni.Il sistema di Cognivix integra tre componenti chiave: la visione 3D, che consente al robot di identificare e manipolare oggetti in tempo reale; l’apprendimento per imitazione, che permette al robot di apprendere semplicemente osservando; e il back di forza, che garantisce la precisione necessaria per operazioni delicate. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco il robot che in fabbrica copia dall’uomo

