È morto Michele Acampora voce storica della radio irpina

Michele Acampora, voce storica della radio irpina e fondatore di Radio Avellino, è scomparso oggi. La sua passione e dedizione hanno segnato la nascita del primo canale radiofonico privato della provincia, lanciato il 4 maggio 1976. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel panorama radiofonico locale e nei cuori di chi lo ha ascoltato.

AVELLINO – MicheleAcampora, tra i fondatori dellastoricaradio Avellino, è morto oggi. Aveva contribuito in maniera decisiva alla nascita e allo sviluppo del primo canale radiofonico privato della provincia, andato in onda per la prima volta il 4 maggio 1976 su frequenza FM 100.L’esordio. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - È morto Michele Acampora, voce storica della radio irpina

Approfondimenti da altre fonti

E' morto Gianni Vasino, storica voce di “90° Minuto” - Si è spento a Genova all’età di 88 anni Gianni Vasino , uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano . Nato a Serravalle (Ferrara) il 5 novembre 1936 e cresciuto a Sanremo , Vasino fu assunto in Rai nel 1968 e divenne celebre a partire dagli anni ’70 grazie al programma “90° Minuto” , dove andò in onda ogni domenica per 22 anni consecutivi , segnando un primato nella cronaca... 🔗Leggi su feedpress.me

È morto Bruno Pizzul, storica voce della Nazionale - GORIZIA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul. Avrebbe compiuto 87 anni l’8 marzo. A darne notizia il sito di RaiNews. Nato a Udine, Pizzul – storica voce della Rai – dal Mondiale del 1986 è diventato il telecronista delle partite della Nazionale: ha svolto questo compito in occasione di cinque Mondiali e quattro Europei, congedandosi nell’agosto del 2002 (Italia-Slovenia 0-1). 🔗Leggi su unlimitednews.it

È morto Bruno Pizzul, addio alla storica voce Rai della Nazionale - (Adnkronos) – E' morto Bruno Pizzul. Il giornalista sportivo aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. Per 16 anni è stato il telecronista delle partite della Nazionale. Nei ricordi degli italiani, in particolare, rimangono le telecronache delle partite dei Mondiali di Italia ‘90 che la Nazionale del ct Azeglio Vicini chiuse […]L'articolo È morto Bruno Pizzul, addio alla storica voce Rai della Nazionale proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

È morto Michele Acampora, voce storica della radio irpina. 🔗Cosa riportano altre fonti