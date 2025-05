È morto il partigiano Piccolo A 103 anni se ne va uno degli ultimi

Era minuto di statura e per questo si era guadagnato il nome di battaglia “Piccolo“, ma di certo il coraggio non è mai mancato a Battista Gotti, che durante la Resistenza svolse il compito di portaordini, coprendo lunghi tratti di strada, dalle Valli a Bergamo, dalla pianura fino a Mantova, arrivando anche a Milano. È mancato ieri Battista Gotti, uno degliultimi partigiani bergamaschi. Classe 1921, residente ad Almenno San Salvatore, a luglio avrebbe compiuto 104 anni. Ultimo sopravvissuto al gruppo delle Fiamme Verdi della Brigata Primo Maggio, conservava lo stendardo della Brigata che con orgoglio mostrava a chi gli facesse visita. Durante la Resistenza si unì al gruppo di ribelli gravitante nella zona di Almenno San Salvatore e con loro si spostò a Oltre il Colle e Zambla Alta. Si formò così la Brigata Primo Maggio delle Fiamme Verdi, comandata dal marchese Guerrieri Gonzaga “Gianni” e da Battista Capelli “Velio”, di Almenno San Salvatore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È morto il partigiano “Piccolo“ . A 103 anni se ne va uno degli ultimi

