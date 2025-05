È morta Koyo Kouoh era curatrice della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia L’organizzazione | Siamo sgomenti

In breve da Zazoom:

Koyo Kouoh, stimata critica d’arte camerunense con cittadinanza svizzera, è venuta a mancare all’improvviso a 58 anni. Era la curatrice designata della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio 2026. La Biennale, esprimendo il proprio profondo dolore, ha appreso con sgomento della sua prematura scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama artistico contemporaneo.

È morta all’improvviso a 58 anni, la critica d’Arte camerunense con cittadinanza svizzera KoyoKouoh. Era la curatricedella61esimaEsposizioneInternazionaled’ArtedellaBiennale di Venezia, che partirà il prossimo 9 maggio 2026. Lo comunica la stessa Biennale, che ha appreso “con profondo dolore e sgomento la notizia della improvvisa e prematura scomparsa”. La sua nomina a curatricedellaEsposizioneInternazionaled’Arte del prossimo anno aveva segnato un momento storico, rendendola la prima donna africana a ricoprire questo prestigioso incarico.Nominata a dicembre 2024 dal Cda dellaBiennale, KoyoKouoh “ha lavorato con passione, rigore e visione alla realizzazione dellaBiennale Arte 2026”, si legge in un comunicato dell’istituzione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. La presentazione del titolo e del tema della61esima edizione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Biennale di Venezia sotto shock: è morta la curatrice Koyo Kouoh - La Biennale di Venezia ha appreso con profondo dolore e sgomento la notizia della improvvisa e prematura scomparsa di Koyo Kouoh, curatrice della sessantunesima Esposizione internazionale d'Arte. La critica d'arte è morta improvvisamente oggi all'età di 58 anni.La presidente del Consiglio... 🔗Leggi su today.it

È morta a 58 anni Koyo Kouoh: sarebbe stata la prima curatrice africana della Biennale Arte di Venezia 2026 - È morta a 58 anni Koyo Kouoh, la curatrice che era stata nominata a dicembre scorso per dirigere l’edizione 2026 della Biennale d’arte di Venezia.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

È morta Koyo Kouoh, curatrice della Biennale Arte 2026 - Era la prima donna africana a dirigere l'importante manifestazione a Venezia. Avrebbe dovuto svelare titolo e temi tra pochi giorni 🔗Leggi su vanityfair.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

È morta Koyo Kouoh, era curatrice della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia; Morta Koyo Kouoh, prima curatrice africana della Biennale Arte di Venezia; Morta Koyo Kouoh, prima curatrice africana della Biennale d'Arte; È morta a 57 anni Koyo Kouoh, curatrice dell’edizione 2026 della Biennale d’arte di Venezia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

È morta Koyo Kouoh, curatrice della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia - La sua nomina aveva segnato un momento storico, rendendola la prima donna africana a ricoprire questo prestigioso incarico ... 🔗ilfattoquotidiano.it

È morta a 57 anni Koyo Kouoh, curatrice dell’edizione 2026 della Biennale d’arte di Venezia - È morta sabato a 57 anni Koyo Kouoh, la curatrice museale che era sta nominata a dicembre 2024 per dirigere l’edizione 2026 della Biennale d’Arte di Venezia, una tra le più importanti e prestigiose ma ... 🔗ilpost.it

Koyo Kouoh muore a 57 anni, era la prima curatrice africana della Biennale d'Arte in programma per il 2026 - VENEZIA - È morta all'età di 57 anni Koyo Kouoh, nominata a dicembre prima curatrice africana della Biennale d'Arte, in programma ... 🔗msn.com