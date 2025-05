È bubble mania | la gonna a palloncino ha ancora un posto speciale nei nostri cuori

...un vero e proprio jolly nel guardaroba. La gonna palloncino, con le sue linee voluminose e la sua versatilità, ci riporta ai colori e ai tagli spensierati del passato, rendendola adatta per ogni occasione. Scopriamo insieme come reinventarla e farla risaltare nel nostro outfit quotidiano.

Sembrava essere tramontata, ma lo scorso anno ha fatto ritorno in grande stile. La gonnapalloncino è quel capo divertente ma chic, che conquista il cuore di tutti. Di grande tendenza negli anni 2000-2010, è rientrata negli armadi delle fashion victim in veste di ricordo y2K. Eppure, resta sempre un capo interessante, perché può essere abbinato in tantissimi modi e riesce ad essere versatile.La gonnapalloncino è ancora un must haveLo scorso anno l’abbiamo vista sulle passerelle di Miu Miu, che aveva dato nuovamente spazio a questo capo per la sua collezione primavera-estate. Da lì, tantissimi brand hanno riportato in auge questo capo. Ma se lo scorso anno sembrava essere tornata in tutte le lunghezze, e anche con gli abiti, in realtà, quest’anno pare che invece la tendenza sia super mini. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È bubble mania: la gonna a palloncino ha ancora un posto speciale nei nostri cuori

